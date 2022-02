Il prestigioso torneo monegasco, che segna il grande debutto della stagione su terra battuta, torna nel Principato dal 9 al 17 aprile.

Chi parteciperà?

Anche se la lista definitiva dei partecipanti a questa edizione 2022 del Rolex Monte-Carlo Masters non sarà rivelata prima del 14 marzo, non ci sono dubbi su chi saranno i protagonisti. Vincitore dell’ultimo US Open e recordman per numero di Grande Slam vinti (21), Rafael Nadal scenderà sicuramente in campo per conquistare il suo dodicesimo titolo nel Principato (non vince dal 2018). Anche il tennista greco Stefanos Tsitsipas, detentore attuale del titolo, di certo non mancherà, così come Daniil Medvedev e Alexander Zverev.

Sul campione mondiale e residente monegasco Novak Djokovic, invece, c’è ancora qualche dubbio. Come ha precisato il Direttore del Rolex Monte-Carlo Masters Zeljko Franulovic, “per partecipare al torneo sarà necessario un pass vaccinale”. Il tennista serbo ha dato il via alla sua stagione 2022 a Dubai, ma, visto che ha dichiarato di non volersi vaccinare, la sua partecipazione al Monte-Carlo Masters resta ancora in sospeso.

Il ritorno del pubblico e degli eventi

Come ha sottolineato Zeljko Franulovic, “dovremmo avere buone notizie sul versante misure sanitarie, potremmo anche non dover richiedere il pass vaccinale” al pubblico. Le condizioni di accesso al torneo non sembrano essere quindi così drastiche. Dopo un’edizione 2020 cancellata e un’edizione 2021 a porte chiuse, quest’anno segnerà il grande ritorno del pubblico e degli eventi.

Per deliziare il grande pubblico, in occasione della giornata di apertura del 9 aprile verrà organizzata un’esibizione di minitennis a Place du Casino a cui presenzieranno i due migliori giocatori del torneo. Inoltre, sono in programma anche il tradizionale “Kids Day” e la “Grande Nuit de Tennis”, rispettivamente domenica 10 e venerdì 15 aprile.

Posti ancora disponibili… ma non per molto!

Anche se resta ancora qualche posto per assistere al torneo monegasco, la Court des Princes è stata presa d’assalto e i biglietti dai quarti di finale in poi sono già esauriti. Resta ancora disponibilità per gli ottavi di finale, l’inizio della settimana e il primo week end. Per prenotare, basta visitare la biglietteria online del torneo. Un consiglio? Non perdete tempo!

