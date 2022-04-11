Она сменит на этом посту Робера Желли (Robert Gelli), который занимал должность с 2019 года.

Соответствующее распоряжение вступит в силу 1 июня. Именно в этот день Сильви Пети-Леклер (Sylvie Petit-Leclair) официально вступит в должность генерального секретаря по вопросам юстиции и директора судебных служб. Пройдя путь от члена суда малой инстанции и магистрата по связям в Нидерландах, а затем в Великобритании, до Генерального прокурора Апелляционного суда города Кана, в сентябре 2018 года Сильви Пети-Леклер вернулась в Монако.

Её предшественником на этом посту является Робер Желли, назначенный в 2019 году, которому Княжество обязано созданием Монегасского института подготовки кадров для судебной системы. При нём также были подписаны важные франко-монегасские соглашения, связанные с борьбой с терроризмом и разработкой программы подготовки сотрудников пенитенциарных учреждений. В официальном коммюнике Князь Альбер II поблагодарил его и отдельно отметил «деятельность, проделанную главой Управления судебных служб».