С мая по сентябрь в Вентимилье пройдёт новое мероприятие на тему еды и вина.

«За пределами еды» — так можно перевести название новой выставки, которая пройдёт при посредничестве итальянского яхт-клуба Marina di Ventimiglia в Форте Благовещения (Forte dell’Annunziata) с 7 мая по 4 сентября. Это акция станет не только витриной и трамплином для развития нового морского порта, но и сделает акцент на самобытности, непревзойдённости и кулинарной идентичности региона Средиземноморья. Её создатели пытаются переосмыслить культурные коды еды, которая издавна являлась универсальным языком и центральным элементом человеческой цивилизации.

Постоянная выставка и другие мероприятия

Первой и самой важной выставкой в течение этого времени станет экспозиция работ четырехкратного победителя World Press Photo Стива Маккарри.

Также в рамках выставки 13 и 14 мая состоятся мероприятия для широкой публики: в пятницу пройдет дегустация игристых вин, а в субботу — лёгких красных вин, которые легко пьются даже летом.

В июне современный художник Эрон, работающий в жанре стрит-арта, создаст произведение, переосмысляющее тему выставки на фасаде одного из зданий в историческом центре.

Наконец, третья акция состоится 8 и 9 июля. Все желающие смогут попробовать на площади Маркони три новых вида коктейля, на создание которых барменов-миксологов вдохновило Лигурийское побережье.

Дополнительная информация и бронирование билетов – на сайте выставки Oltre il Cibo