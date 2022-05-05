Рейсы в Монреаль возвращаются в аэропорт Ниццы. 4 мая компания Air Transat объявила о возобновлении полетов из столицы Лазурного берега.

В разгар сезона между Ниццей и Монреалем будет выполняться два рейса в неделю. Air Transat также предлагает билеты с несколькими пунктами назначения, чтобы по прибытии отправиться в другие города Канады. На сайте аэропорта Ниццы стоимость прямого рейса Ницца-Монреаль туда и обратно составляет 514 евро.

«Для аэропорта, а также для всего нашего региона очень приятно, что Air Transat, верный партнер аэропорта «Ницца Лазурный Берег», связывает нас с Северной Америкой», — заявил Франк Голднадель, председатель Совета директоров Аэропортов Лазурного Берега.

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Хорошая новость. Гибкость, что касается изменения маршрута и дат путешествия, которая была введена 1-го декабря прошлого года, также остается в силе. Пассажиры могут бесплатно изменить даты поездки и/или пункт назначения не позднее чем за 24 часа до вылета. Применяется только разница в тарифах.