Суверен преподнес сюрприз на выставке EVER Monaco 2022. В первый день он приехал за рулем полностью электрического 26-тонного грузовика.

Князь устроил себе тест-драйв. В сопровождении президента Volvo Trucks Роже Альма (Roger Alm) и за рулем Volvo FE Electric Князь Альбер II проехал по улицам Монако, между Площадью оружия и Дворцом Фонвьей, в сторону выставки EVER Monaco.

Видео было снято в кабине грузовика и опубликовано на Facebook. «У нас узкие улицы», — пошутил Князь, помахав рукой толпе и добавив «Просто супер» о своем опыте вождения.

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Оригинальный способ напомнить о желании Княжества принять участие в электрификации автомобильного транспорта и сократить выбросы парниковых газов. В этом году выставка EVER Monaco приняла около 50 экспонентов, которые представили инновации, в основном в области «мягкой мобильности».