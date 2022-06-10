Праздник Океанографического Музея, Splash Party, Телевизионный фестиваль Монте-Карло… Редакция знакомит вас с событиями ближайшей недели.

В субботу, 11 июня, Океанографический музей Монако приглашает вас на третий Праздник Музея. В программе: мастер-классы, театральные постановки, квест и показ фильмов.

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Также в субботу автор комиксов манга из Монако Седрик Биске (Cédric Biscay) с 15 до 18 часов проведет автограф-сессию в магазине FNAC в Ницце. С сегодняшнего дня можно приобрести седьмой том легендарного комикса Blitz.

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На этой неделе и до 29 июня на променаде Ларвотто еще можно полюбоваться фотографиями, которые боролись за Премию Экологической Фотографии (Prix de la Photographie Environnementale).

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В среду, 15 июня, после двухлетнего перерыва встречаемся на Водном стадионе имени князя Ренье III на ежегодной Splash Party. С 14 до 18 часов для подростков от 12 до 17 лет будут открыты бассейн, вышки, горки и прочие водные развлечения.

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В следующую пятницу, 17 июня, стартует 61-й Телевизионный фестиваль Монте-Карло. Церемония открытия пройдет в Гримальди Форуме, а закрытие фестиваля состоится во вторник, 21 июня.

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