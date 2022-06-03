В программе на следующую неделю вас ждут исторические встречи, конкурсы дирижеров и философcкие размышления.

Воспользуйтесь этими выходными, чтобы познакомиться с бывшими владениями Династии Гримальди. Третья встреча Исторических вотчин Династии Гримальди пройдет на площади перед Княжеским Дворцом в субботу, 4 июня, и в воскресенье, 5 июня. В программе: спектакли, концерты и фарандола. Вход свободный.

Более подробная информация — на сайте

Загляните в парк Княгини Антуанетты, где в субботу, 4 июня, мэрия будет проводить День окружающей среды. С 10 до 15 часов вашему вниманию будут предложены стенды и мастер-классы, которые объяснят, как лучше заботиться об окружающей среде. Дети смогут поучаствовать в обучающих играх и большом квесте. Вход свободный, но места для участия в мастер-классах необходимо забронировать.

Более подробная информация — на сайте.

«Встречи в саду» ждут вас 4 и 5 июня. С 10 до 16 часов будут проводиться городские прогулки по саду Святого Мартина. Тема прогулок: «Сады перед лицом климатических изменений». Место встречи: у Океанографического музея.

Более подробная информация — на сайте.

Посетите Международный конкурс дирижёров имени Евгения Светланова. Финал конкурса состоится в воскресенье, 5 июня, в Аудитории Ренье III, вход свободный. Четыре финалиста будут состязаться с 14 до 21 часа. Перед вручением премий вы сможете проголосовать за понравившегося маэстро.

Более подробная информация — на сайте.

Если же музыке вы предпочитаете спорт, Riviera Water Bike Challenge снова ждет вас в порту Эркюль в 10 часов в воскресенье, 5 июня. Вы сможете поболеть за любую из 18 соревнующихся в открытом море команд с пляжа Solarium у дамбы Ренье III, или следить за событием в прямом эфире на сайте Фонда Княгини Шарлен.

Более подробная информация — на сайте.

С 7 по 12 июня пройдет неделя философских конференций и размышлений PhiloMonaco. Встречи будут сгруппированы по темам. В программе — бесплатные мастер-классы, на которых будут присутствовать такие знаменитости, как Шарлотта Казираги (Charlotte Casiraghi) и Фабрис Лукини (Fabrice Luchini).

Более подробная информация — на сайте.

Еще одно важное событие — Top Marques, на котором впервые будут выставлены классические автомобили. Полюбуйтесь более чем 50 спортивными машинами 50-90-х годов ХХ века в Гримальди Форуме с 8 по 12 июня. Билеты трех категорий доступны онлайн.

Более подробная информация — на сайте

В четверг 9 июня Театр Варьете (Théâtre des Variétés) приглашает в 20 часов на «Встречу с Лучо Далла» (« Incontro con Lucio Dalla »). На вечере, посвященном знаменитому итальянскому певцу, будет представлен музыкальный спектакль, перемежающийся с историями из жизни Лучо Далла и дискуссиями.

Более подробная информация — на сайте.

Прогуляйтесь в сторону Ларвотто и заодно полюбуйтесь великолепными кадрами, которые боролись за Премию Экологической Фотографии (Prix de la Photographie Environnementale), учрежденную Фондом Князя Альбера II. На Променаде будут выставлены 36 фотографий. Ими можно полюбоваться до 29 июня.

Более подробная информация — на сайте.