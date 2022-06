Convegni storici, concorsi di direttori d’orchestra e filosofia… ecco cosa fare a Monaco nel week end e la prossima settimana.

Approfittate del fine settimana per scoprire gli antichi “feudi” della Dinastia Grimaldi con il terzo Convegno dei Siti Storici dei Grimaldi, che si terrà nella Piazza del Palazzo del Principe sabato 4 e domenica 5 giugno. In programma spettacoli, concerti e farandola. Ingresso libero e gratuito.

Fate una sosta al Parco Princesse Antoinette, dove sabato 4 giugno il comune festeggerà la Giornata dell’Ambiente. Dalle 10:00 alle 15:00, passeggiate tra gli stand e partecipate ai workshop per scoprire di più sulla sostenibilità. I bambini potranno anche partecipare a laboratori creativi e a una grande caccia al tesoro. Ingresso libero e gratuito. Per i laboratori è necessaria la prenotazione.

Il 4 e il 5 giugno, dalle 10:00 alle 16:00, è il turno di “Rendez-vous aux Jardins”: passeggiate in città nel cuore dei giardini Saint-Martin, in partenza dal Museo Oceanografico, che avranno come tema “I giardini e il cambiamento climatico”.

La quinta edizione del Concorso Internazionale di direttori d’orchestra Evgeny Svetlanov vi aspetta. La finale si terrà domenica 5 giugno all’Auditorium Ranier III ed è aperta al pubblico con ingresso libero! I quattro candidati restanti si affronteranno dalle 14:00 alle 21:00. Potrete votare il vostro maestro preferito e assistere alla consegna dei premi.

Se preferite lo sport alla musica, domenica 5 giugno alle 10:00 torna la Riviera Water Bike Challenge al Port Hercule. Potrete ammirare le 18 squadre in gara, al largo del Solarium de la Digue Rainier III, o seguire la corsa in tempo reale sul sito della Fondazione Principessa Charlène de Monaco.

Iniziate la settimana con PhiloMonaco, dal 7 al 12 giugno. Una settimana di conferenze filosofiche e riflessioni, suddivise per tematiche. Ci saranno anche workshop gratuiti a ingresso libero con personalità di prestigio, come Charlotte Casiraghi e Fabrice Luchini.

Altro grande evento? Top Marques, dove per la prima volta saranno esposte delle auto classiche. Dall’8 al 12 giugno, al Grimaldi Forum potrete scoprire più di 50 automobili sportive dagli anni ’50 agli anni ’90. Sono disponibili tre tipologie di biglietti da prenotare online.

Giovedì 9 giugno, il Théâtre des Variétés de Monaco ospiterà alle 20:00 “Incontro con Lucio Dalla”. Una serata in onore del celebre cantante, con uno spettacolo musicale intervallato da aneddoti e dibattiti.

Fate una passeggiata al Larvotto e scoprite gli splendidi scatti del “Premio di Fotografia Naturalistica” della Fondazione Principe Alberto II. Fino al 29 giugno, sulla Promenade saranno esposte 36 foto.

