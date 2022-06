Rencontres historiques, concours de chefs-d’orchestre et philosophie : voici l’agenda du week-end et de la semaine prochaine.

Profitez de votre week-end pour découvrir les anciens « fiefs » de la Dynastie Grimaldi, grâce à la troisième rencontre des Sites Historiques de Grimaldi sur la Place du Palais Princier, ce samedi 4 et ce dimanche 5 juin. Au programme : spectacles, concerts et farandole. Entrée libre et gratuite.

Faites une petite virée au Parc Princesse Antoinette, où la mairie célébrera la Journée de l’Environnement ce samedi 4 juin. De 10 heures à 15 heures, découvrez des stands et des ateliers pour apprendre les gestes éco-responsables. Les enfants pourront aussi profiter d’ateliers ludiques et d’un grand jeu de piste. Entrée libre et gratuite mais les ateliers doivent être réservés.

Les « Rendez-vous aux Jardins » vous accueillent les 4 et 5 juin, de 10 heures à 16 heures, avec des balades urbaines aux Jardins Saint-Martin, au départ du Musée Océanographique, sur le thème « Les jardins face aux changements climatiques ».

Assistez à la cinquième édition du Concours International de chefs d’orchestre Evgeny Svetlanov. La finale, ce dimanche 5 juin à l’Auditorium Rainier III est ouverte au public, en entrée libre ! Les quatre candidats restants s’affronteront de 14 heures à 21 heures. Vous pourrez voter pour votre maestro favori, avant la remise des Prix.

Si vous préférez le sport à la musique, le Riviera Water Bike Challenge est de retour sur le Port Hercule ce dimanche 5 juin à 10 heures. Vous pourrez admirer les 18 équipes en lice, au large du Solarium de la Digue Rainier III, ou suivre la course en temps réel sur le site de la Fondation Princesse Charlène de Monaco.

Amorcez la semaine qui s’annonce avec PhiloMonaco, du 7 au 12 juin. Une semaine de conférences philosophiques et de réflexions, regroupées par thématiques. Des ateliers gratuits, en accès libre, où des personnalités prestigieuses seront présentes, comme Charlotte Casiraghi ou Fabrice Luchini.

Autre grand événement : Top Marques, où, pour la première fois, des voitures classiques seront exposées. Découvrez plus de 50 voitures de sport, des années 1950 à 1990 au Grimaldi Forum, du 8 au 12 juin. Trois types de billets sont disponibles, à réserver en ligne.

Ce jeudi 9 juin, le Théâtre des Variétés de Monaco accueillera à 20 heures « Incontro con Lucio Dalla ». Une soirée d’hommage au célèbre chanteur italien Lucio Dalla, avec un spectacle musical, entrecoupé d’anecdotes et de discussions.

Flânez du côté du Larvotto et profitez-en pour découvrir les superbes clichés du « Prix de la Photographie Environnementale », de la Fondation Prince Albert II. 36 photos sont exposées sur la Promenade jusqu’au 29 juin.

