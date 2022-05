Le Riviera Water Bike Challenge fait son retour en 2022. Le 5 juin sur le Port Hercule, retrouvez cet évènement sportif organisé par la Fondation Princesse Charlène de Monaco.

Cette édition 2022 financera le projet « Swim for Safety » soutenu par la Fondation au Sri Lanka, pour enseigner la natation et la sécurité aquatique aux enfants défavorisés.

18 équipes de cinq participants s’affronteront. Dans chacune d’entre elles, deux célébrités issues du monde du sport. Leur positionnement au sein des équipes a été tiré au sort ce mercredi 18 mai, au Yacht Club de Monaco.

Voici la liste des équipes :

– Team Serenity – avec Mark Webber, David Tanner, Terence Parkin et Caleb Ewan (équipe gagnante de l’édition 2018, déjà tirée)

– Team Yacht Club de Monaco – avec Pernilla Wiberg et Sofiane Boukichou

– Team Mareterra – avec Dan Luger et Kaiden Keyser –

– Team Special Olympics – avec Gustavo Menezes et Cesc Fabregas

– Team AMAO (Association Monégasque des Athlètes Olympiques) – avec Jack Doohan et Victoria Silvstedt

– Team AS Monaco FC – avec Andrew Cotton et Bryan Habana

– Team Lionheart – avec Paula Radcliffe et Boris Vain

– Team Monaco Cavaliers – avec Kevin Crovetto et Egan Bernal

– Team Interpadel – avec Dee Bost et Bjorn Maaseide

– Team Blitz – avec Marco Holzer et Mika Häkkinen

– Team U Cignale – avec Dakota Schuetz et Filippo Pozzato

– Team CMB – avec Antti Vierula et Alexandra Bilodeau

– Team Orestes – avec Pierre Frolla et Muriel Hurtis

– Team Metabolic Balance – avec Marlène Harnois et Rudy Rinaldi

– Team Beefbar – avec Jérôme Fernandez et Frederik Paulsen

– Team A&S Estate – avec Edgard John-Augustin (Bionic Body) et Greg Minnaar

– Team Slammers – avec Ulysses Jr et Percy Montgomery

– Team SBM – avec Terence James et Matteo Trentin

Au large du Solarium de la Digue Rainier III, le public pourra assister à une course de water bike en relais. Il sera également possible de suivre la course en temps réel, du départ à l’arrivée, sur le site de la Fondation Princesse Charlène de Monaco.