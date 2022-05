Des voitures classiques exposées pour la première fois en 17 ans d’histoire. La prochaine édition de Top Marques, du 8 au 12 juin, apporte avec elle de la nouveauté.

Plus de 50 voitures de sport, parmi les plus rares et emblématiques, des années 50 à 90 seront présentées dans ce nouveau département de 3000m² dans le salon. Ce dernier sera ouvert en partenariat avec Boutsen Classic Cars, fondé par Thierry Boutsen, ancien pilote de Formule 1.

Quelques perles de l’automobile de course seront évidemment à retrouver dans cette nouvelle section, notamment de nombreuses Ferrari. Les marchands seront au rendez-vous pour proposer leurs véhicules à la vente tandis que quelques surprises de la collection de voitures du Prince Albert II seront également exposées.

Ferrari 246 GTS Dino de 1974.

Les curieux pourront découvrir les « restomods » : des voitures classiques qui ont été restaurées mais avec des pièces et technologiques modernes. Retrouvez notamment la Porsche Kalmar 7-97, nommée en l’honneur du pilote danois Tom Kristensen qui gagne la course du Mans pour la première fois en 1997 et qui la gagnera sept fois.

Il ne reste qu’un seul modèle d’origine dans le monde de la Renault 4.

Top Marques présentera aussi le Renault 4CV qui a remporté la course au Mans en 1951, seul modèle restant au monde dans sont été d’origine.