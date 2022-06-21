Южная кухня, полная солнца!
Что может быть лучше для празднования летнего солнцестояния, чем южная кухня? Риккардо Жирауди только что открыл свой новый ресторан в порту Фонвьей: Maison Fonfon.
Красочное заведение с провансальскими нотками, оформленное Седриком Капроном. Белые скатерти, сверкающие тарелки, средиземноморские предметы на полках и фреска Франка Лебрали: мы сразу переносимся в Прованс.
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То же самое касается и кухни: здесь ключевое слово — делиться! Примером тому служит «Пикник», подаваемый на традиционной красной скатерти в клетку Гингем. В меню: перцы на гриле, чесночные чипсы, баклажанная икра, сардины в масле и, конечно же, писсаладьер! Для больших аппетитов шеф-повар предлагает мягкие равиолини с рикоттой и трюфелем из дома Perrin в Ницце, пенне с пастисом в стиле «пенне алла водка», нежный гренадин из молочной телятины с пармезаном на ложе из помидоров или прекрасный кусочек средиземноморского тунца, украшенный оливками «Тагиаш» (taggiasche) и лимоном.
Гурманы не устоят от соблазнительных десертов, таких как веганский лимонно-лаймовый чизкейк, нуга с цветами апельсина, кедровыми орешками и фундуком или корзина свежей клубники из глубинки Ниццы с ванильным кремом.
Практическая информация:
- Адрес: 8 quai Jean-Charles Rey, Monaco
- Открыт ежедневно на обед и ужин
- 4 возможные обеденные формулы, все подаются с бокалом вина: 25 евро
- Доступны услуги парковщика
- Информация и бронирование по телефону +377 92 05 77 33