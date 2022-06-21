Южная кухня, полная солнца!

Что может быть лучше для празднования летнего солнцестояния, чем южная кухня? Риккардо Жирауди только что открыл свой новый ресторан в порту Фонвьей: Maison Fonfon.

Красочное заведение с провансальскими нотками, оформленное Седриком Капроном. Белые скатерти, сверкающие тарелки, средиземноморские предметы на полках и фреска Франка Лебрали: мы сразу переносимся в Прованс.

© Fabbio Galatioto

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То же самое касается и кухни: здесь ключевое слово — делиться! Примером тому служит «Пикник», подаваемый на традиционной красной скатерти в клетку Гингем. В меню: перцы на гриле, чесночные чипсы, баклажанная икра, сардины в масле и, конечно же, писсаладьер! Для больших аппетитов шеф-повар предлагает мягкие равиолини с рикоттой и трюфелем из дома Perrin в Ницце, пенне с пастисом в стиле «пенне алла водка», нежный гренадин из молочной телятины с пармезаном на ложе из помидоров или прекрасный кусочек средиземноморского тунца, украшенный оливками «Тагиаш» (taggiasche) и лимоном.

© Fabbio Galatioto

Гурманы не устоят от соблазнительных десертов, таких как веганский лимонно-лаймовый чизкейк, нуга с цветами апельсина, кедровыми орешками и фундуком или корзина свежей клубники из глубинки Ниццы с ванильным кремом.

© Fabbio Galatioto

Практическая информация: