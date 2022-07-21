В сентябре легендарный Аэроклуб Монако организует «День культурного наследия».

«Эксклюзивное событие с участием владельцев частных самолетов и вертолетов из Монако в честь одного из старейших клубов Княжества» – таковы планы этого мероприятия, организованного монегаскским Ultim8 Private Club.

15 сентября с 14:00 до 19:00 Аэроклуб Монако откроет свои двери. В программе – знакомство с клубом, основанным в 1976 году, беседы с авиалюбителями, пилотами, владельцами частных самолетов и вертолетов, а также – гвоздь программы для гостей – полет на вертолете над Княжеством.

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Один из старейших клубов

Сегодня Аэроклуб Монако – один из старейших, знаменитых и престижных клубов Европы. Воздушные «крещения», полеты над Княжеством, прокат самолетов и вертолетов… Клуб имеет флот вертолетов R44 на вертолетном аэродроме и пользуется доступом к более крупным самолетам. Это – уникальное место встречи пилотов и авиалюбителей.

Для членов Ultim8 Private Club вход на мероприятие – бесплатный. Входные билеты можно приобрести здесь.