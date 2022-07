L’Aéro Club de Monaco, club leggendario del Principato, organizzerà a settembre una giornata dedicata alla sua storia.

“Una giornata speciale in compagnia dei proprietari di jet privati e di elicotteri residenti a Monaco per onorare uno dei più antichi club del Principato”. L’evento sarà organizzato dall’Ultim8 Private Club di Monaco.

Il 15 settembre l’Aéro Club de Monaco aprirà le sue porte precisamente dalle 14:00 alle 19:00. Il programma della giornata prevede: la scoperta del club fondato nel 1976, alcuni dibattiti con appassionati di aviazione, piloti, proprietari di jet privati e di elicotteri e per finire in bellezza un volo in elicottero sul Principato per tutti gli invitati.

LEGGI ANCHE: Raphaël Domjan, il pilota che ha volato con il Principe Alberto II sul primo volo elettrico

Uno dei club più antichi

L’Aéro Club de Monaco è uno dei club più antichi, più rinomati e più esclusivi d’Europa. Battesimi dell’aria, voli sul Principato, noleggio di elicotteri e aerei sono solo alcuni dei servizi offerti. Il club dispone di una flotta di elicotteri R44, che si trovano all’eliporto, e offre l’accesso ad aerei di maggiori dimensioni. Si tratta di un vero e proprio punto di riferimento per i piloti e gli appassionati di aviazione.

L’ingresso sarà gratuito per i membri dell’Ultim8 Private Club. I biglietti a pagamento sono invece disponibili su questa pagina.