L’aéroclub de Monaco, club mythique de la Principauté, organise une « Journée du patrimoine » en septembre.

« Une journée exceptionnelle avec les propriétaires de jets privés et d’hélicoptères résidents de Monaco pour célébrer l’un des plus anciens clubs de la Principauté de Monaco » : la teneur de l’évènement, organisé par l’Ultim8 Private Club de Monaco, est donnée.

Le 15 septembre, l’Aéroclub de Monaco ouvrira donc ses portes le temps d’une après-midi, de 14h à 19h. Au programme : la découverte de ce club créé en 1976, des discussions avec des passionnés d’aviation, des pilotes, propriétaires de jets privés et d’hélicoptères et le clou du spectacle, un vol en hélicoptère au-dessus de la Principauté pour les invités.

Un des plus anciens clubs

À ce jour, l’Aéro-Club de Monaco reste l’un des plus anciens, des plus réputés et des plus exclusifs d’Europe. Baptêmes de l’air, survol de la Principauté, locations d’hélicoptères et avions… Composé d’une flotte d’hélicoptères R44 —stationnés à l’héliport – et d’un accès à des avions plus gros, il constitue un guichet unique pour les pilotes et les passionnés.

L’entrée de l’évènement sera gratuite pour les membres de l’Ultim8 Private Club. Les tickets d’entrée, payants, sont à retrouver sur cette page.