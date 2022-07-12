Российско-украинская певица выиграла в финале 8-го Конкурса оперных исполнителей, проходившего в престижном зале Гарнье оперного театра Монте-Карло.

После недели слушаний Екатерина Санникова выиграла Конкурс оперных исполнителей. Российско-украинская певица Екатерина Санникова соперничала с Чон Юнхо. Фаворит конкурса, кореец дрогнул перед самым финалом. Жюри недостаточно высоко оценило его исполнение арии «La calunnia» из оперы Севильский цирюльник.

Напротив, сопрано Екатерина Санникова полностью изменила положение вещей, благодаря мастерскому исполнению арии «Sola, perduta, abbandonata» из оперы Пуччини Манон Леско.

© Екатерина Санникова / Facebook

Победа в Конкурсе принесла ей Приз Принца Ренье III в размере 30 000 €. В работе жюри участвовали посол Франции в Монако Лоран Стефанини, директор оперы Монте-Карло Жан-Луи Гринда, основатель Конкурса Жан-Мари Фурнье, директор Королевского оперного театра Маската Умберто Фани, директор Королевской оперы Валлонии Стефано Пейс и бывший директор Филармонического оркестра Монте-Карло Рене Кроези.

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Напомним, что в этом Конкурсе участвуют лучшие оперные исполнители мира. Он открыт финалистам различных международных конкурсов в возрасте не старше 40 лет.