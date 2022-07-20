За субботу Монегасская ассоциация планёрного спорта провела шестьдесят восемь «воздушных крещений» на планёре. Обстановка была невероятно волнительной.

Ассоциация «Планёры из Фаянса» (AAPCA) предоставила свою технику, чтобы позволить юным украинцам и их семьям провести незабываемый день.

«Воздушные крещения» были проведены в департаменте Вар, на аэродроме Фаянс-Турет, и состоялись благодаря волонтерам из Монегасской Ассоциации планёрного спорта.

Это событие подарило счастливые моменты многим семьям украинских беженцев, которых приняли на Лазурном Берегу после начала войны между Россией и Украиной.

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©Монегасская ассоциация планёрного спорта/Оливье Анриго

©Монегасская ассоциация планёрного спорта/Оливье Анриго

©Монегасская ассоциация планёрного спорта/Оливье Анриго

©Монегасская ассоциация планёрного спорта/Оливье Анриго