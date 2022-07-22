В среду после обеда ФК «Монако» представил свое пополнение в присутствии, в частности, Пола Митчелла, спортивного директора клуба.

ФК «Монако» становится все более и более привлекательным

Такуми Минамино и Брель Эмболо – единодушны. Они не устояли перед соблазном. «Проект перехода в ФК «Монако» меня сразу привлек, признался японец. Я посоветовался с Эйдзи Кавасима («Страсбур») и с Хироки Сакаи (бывший игрок «Олимпик Марсель»). У меня сложилось хорошее впечатление о Лиге 1, как о чемпионате с многообещающими молодыми игроками и командами высокого класса, такими как Пари Сен-Жермен и ФК «Монако»».

Такая же позиция и у швейцарца, страстно увлеченного футболом в свободное от тренировок и игр время. «Когда на поле выходит «Монако», это уже не шутки. Когда включаешь телевизор, а там играет «Монако», матч смотреть приятно. Эта команда не стоит на месте. Для меня этот контракт – настоящая удача.»

© ФК «Монако»

Несмотря на неуверенность в участии клуба в групповом этапе Лиги чемпионов, привлекательность ФК «Монако» как никогда высока. Это результат последовательной работы и непрерывного развития в течение нескольких сезонов. Кроме того, сложилась благоприятная среда, позволяющая блеснуть перед ведущими европейскими клубами, например, с переходом этим летом Орельена Чуамени в Real Madrid.

Минамино и Эмболо – козыри поливалентности

У этих нападающих есть одно общее качество: они способны играть на разных позициях фронта атаки. Опираться не несколько разных профилей – цель Пола Митчелла, согласованная с тренером Филиппом Клеманом.

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«Мы стремимся к большей поливалентности, заявил спортивный директор ФК «Монако». Брель (Эмболо) – отличное дополнение к нашим нынешним нападающим – Виссаму (Бен Йеддер), Кевину (Фолланд) и Майрону (Боаду). Думаю, со своей скоростью и мощью он станет нашим грозным наступательным оружием.»

Пол Митчелл также отметил поливалентность Таками Минамино. «Он может играть на разных позициях. В конце прошлого сезона мы забили много голов, и надеемся, что он поможет нам и дальше продвигаться в том же направлении.» Когда японца спросили, какую позицию он предпочитает, он сказал, что хотел бы играть на позиции номера 10.

Стремление полагаться на наступательную команду

Мысль ясна. Пол Митчелл уверен, что изобилие нападающих не помешает. Благодаря своим девяти нападающим (Бен Йеддер, Фолланд, Боаду, Эмболо, Минамино, Мартинш, Диатта, Головин и Диоп), коллектив ФК «Монако» еще никогда не был таким мощным, как количественно, так и качественно.

© ФК «Монако»

В этом сезоне клуб полагается на привлекательную наступательную команду, стремящуюся только вперед. «В прошлом году нас критиковали за недостаточное количество атак, заявил спортивный директор ФК «Монако» на пресс-конференции. Мы стремимся к динамичной игре с наступательной армадой».

Теперь Филиппу Клеману предстоит выбрать правильную организацию. Благодаря частоте матчей и новому сезону, в котором их будет не меньше (уже в августе темп станет просто адским), у всех нападающих будет возможность показать себя в игре. На сегодняшний день трудно представить себе типовую команду, состоящую из «зубастых» легионеров и доморощенных игроков, твердо намеренных сохранить свои места.

Дело Сумаре должно успешно закончиться, Диоп должен остаться

ФК «Монако» настойчиво заявляет, что Бубакари Сумаре – абсолютный приоритет клуба в центре поля после перехода Орельена Чуамени – должен приехать в Монако в ближайшие часы. Но Пол Митчелл этого не подтвердил на пресс-конференции по своей привычке не давать просачиваться никакой информации о будущих игроках команды.

«Я не люблю говорить о чужих игроках. Бубакари – хороший игрок, но у нас есть и другие варианты. Мы ведем переговоры с несколькими клубами.» Спортивный директор ФК «Монако» отбил вопрос в аут и предпочел настаивать на доверии, оказанном молодым игрокам команды – Элиоту Матазо, а также Сунгуту Магасса, проведшему многообещающий предсезон.

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«У нас есть и Жеан Лукас, и Юссуф Фофана, настоящий лидер. Не надо ошибаться. Лучше найти правильный профиль. Когда он будет у нас, мы подпишем с ним контракт. А если нет, то нам и так хорошо.»

За Софианом Диоп охотится Лестер Сити и другие европейские клубы. Иногда заявляют о его переходе. Но для Пола Митчелла вопрос о переходе француза из «Монако» даже не стоит. «Ни для кого не секрет, что у этого парня отличные данные. Ему просто надо играть постабильнее, и мы на него надеемся. Я уверен, что у него будет возможность найти свое место в стартовом составе.»

Вратари остаются на местах

С приходом на правах аренды Тома Дидийона из «Серкль Брюгге» и переходом Радослава Маецкого в этот же клуб ФК «Монако» не намечает никаких других изменений у вратарей в трансферном окне.

© ФК «Монако»

«У вратарей хорошая взаимозаменяемость, утверждает Пол Митчелл. Александр (Нюбель) – один из лучших в Европе, а Тома (Дидийон) вносит свои особые качества в этот состав. Ян Линар вернулся из национальной сборной с еще большей мотивацией и индивидуальностью. Нам не потребуется кого-либо приглашать. Сложилась здоровая конкуренция.»

Нюбель – бесспорно первый, Дидийон – второй, а может и в стартовом составе на Кубке Франции, а Ян Линар – третий. У вратарей уже выстроилась иерархия.