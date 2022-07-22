В начале недели Hôtel des ventes de Monte-Carlo выставил на продажу восьмиугольный сапфир весом 208 карат Le Grand Bleu («Голубая бездна»).

Камень ушел с молотка во вторник вечером за 2,6 миллиона евро. За «Le Grand Bleu » сражались два коллекционера, один из Швейцарии, другой из США. Ослепляющий своей синевой редчайший камень происходит из Княжеской сокровищницы и считается музейной драгоценностью.

Le Grand Bleu не превзошел по стоимости сапфир из Кашмира, ушедший с молотка за 2,7 миллиона евро 19 июля 2021 года. Украшение весом 27,94 карат принадлежало одной из европейских княжеских семей.

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В этом году еще несколько лотов впечатлили своей стоимостью. Когда-то в коллекции семейства Хадсон, бывших владельцев виллы Палома, было кольцо, которое оценивали от 190 до 220 тысяч евро, но оно ушло за 600 тысяч. В коллекцию Нурана Манукяна (Nourhan Manoukian) некогда входила брошь в стиле ар-деко с кашмирским сапфиром 5,76 карат посередине. Брошь оценивалась от 100 до 150 тысяч евро, а продана была за 250 тысяч. Так что продажи превзошли многие прогнозы.