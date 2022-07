En début de semaine, l’Hôtel des ventes de Monte-Carlo proposait un saphir octogonal de 208 carats, « Le Grand Bleu ».

La pierre a été adjugée mardi soir pour 2,6 millions d’euros. Ce sont deux collectionneurs, l’un Suisse et l’autre Américain, qui se sont disputés « Le Grand Bleu ». Une pierre d’un bleu éclatant et d’une rareté importante, considérée comme une pièce muséale et provenant d’un écrin princier.

« Le Grand Bleu » n’aura pas dépassé les chiffres du saphir du Cachemire, adjugé à 2,7 millions d’euros le 19 juillet 2021. Un bijou de 27,94 carats qui appartenait à une famille princière européenne.

Cette année, quelques autres enchères ont proposées des chiffres impressionnants : une bague provenant de la famille Hudson, ancien propriétaire de la Villa Paloma, estimée 190 000 à 220 000 euros est partie après un long combat d’enchères à 600 000 euros ; une broche Art déco venant de l’ancienne collection Nourhan Manoukian, centrée d’un saphir du Cachemire de 5,76 carats, a été disputée jusqu’à 250 000 euros sur une estimation de 100 000 à 150 000 euros. Beaucoup d’estimations ont donc été dépassées.