











Кольцо в 27 карат произвело фурор в Café de Paris.

19 июля в Hôtel des Ventes de Monte-Carlo был представлен каталог, полный драгоценных колец. Выпуклые и даже купольные, здесь было все на любой вкус и кошелек. Хотели ли бы вы заполучить кольцо, украшенное редким бирманским рубином огранки «кушон» весом 12,75 карата или произведение Cartier с большим овальным желтым сапфиром весом 19,45 карата?

Тем не менее, одно из колец многие ждали с нетерпением. Сразу семь покупателей спорили и повышали ставки. В конце концов последнее слово осталось за итальянцем, который ушел с кольцом с уникальным кашмирским сапфиром огранки «подушка» весом 27,94 карата за 2,7 миллиона евро. Это княжеское украшение в прямом и переносном смысле — ранее кольцо принадлежало одной из княжеских семей Европы.

Кашмирский сапфир обладает необыкновенным природным синим цветом, он чистый, без вкраплений. Этот камень имеет богатую историю. Вмонтированный в кольцо и окруженный бриллиантами, камень был добыт в индийской шахте в конце XIX века. Месторождение было немедленно защищено махараджей Кашмира. В результате он получил контроль над территорией и смог добывать драгоценный камень. Сегодня большинство месторождений в регионе закрыты, поэтому самые красивые экземпляры кашмирских сапфиров регулярно продаются более чем за миллион евро.

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Рекордная сделка

Из 450 представленных лотов ювелирных изделий 80% нашли покупателей. В общей сложности сумма сделок составляет шесть миллионов евро. Кольцо также вошло в список аукционного дома Монако. Теперь это один из четырех сапфиров, стоимость которых за последние два года превысила отметку в миллион евро.

Если мир ювелирных украшений вас заинтриговал, то до 19 августа в Grimaldi Forum Monaco проходит выставка коллекционера Дианы Вене (Diane Venet) Выставка объединила 180 ювелирных изделий известных художников, которые перенесут посетителей в различные регионы.

Сеул, Майами, Нью-Йорк и Венеция. Выставка парижского коллекционера имеет успех у международной публики. Этим летом выставка проходит в Монако. Некоторые экспонаты были впервые представлены публике, например, ожерелье современного китайского скульптора Ван Кепинга.