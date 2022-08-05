В этом сложном деле, которое освещается международными СМИ, открывается новая страница.

В деле, связанном с женевским торговцем искусством Ивом Бувье, очередной поворот, который в последние дни привлек внимание швейцарской, французской, английской и американской прессы. Швейцарский суд аннулировал решение о прекращении расследования, которое было начало по жалобе президента ФК «Монако» Дмитрия Рыболовлева против Ива Бувье. Россиянин обвиняет его в мошенничестве. В прошлом году женевская прокуратура закрыла дело, но российский миллиардер сразу же подал апелляцию. Судьи сочли, что претензии в адрес обвиняемых являются «достоверными» и «не подлежат сомнению».

Семь лет судебных баталий

Это дело началось в январе 2015 года, когда владелец ФК «Монако» обвинил женевца Ива Бувье в мошенничестве почти на миллиард швейцарских франков во время покупки 38 произведений искусства на сумму в 2 миллиарда евро. Российский миллиардер подал жалобу в Монако (о фактах мошенничества, которое, по его утверждению, было совершено во время покупки трех картин), в Швейцарии (относительно всех 38 произведений искусства), а также в Сингапуре и Нью-Йорке.

По словам швейцарских адвокатов Дмитрия Рыболовлева, «Ив Бувье злоупотреблял своим положением, придумывал уловки, вплоть до имитирования несуществующих переговоров с продавцами, и систематически обманывал истцов в отношении стоимости предметов искусства. Таким образом он мошенническим путем присвоил наценки на общую сумму около 1 миллиарда швейцарских франков. А заодно он тайно выплатил Тане Раппо [резидентке Монако – прим. ред.] почти 100 миллионов швейцарских франков, чтобы та помогала сохранять доверие Дмитрия Рыболовлева и его окружения».

В декабре 2019 совещательная палата Апелляционного суда Монако аннулировала монакское дело, объяснив это тем, что процесс был несправедливым и велся «предвзято и недобросовестно».

Это решение позже привело и к закрытию дела женевской прокуратурой. Швейцарский прокурор сослался на отсутствие общественного интереса, недостаточные признаки мошенничества и особенно на то, что закрытие дела в Монако сделало недействительными документы, которые предъявили истцы.

«Продолжение расследования при соблюдении основных прав вполне возможно»

На прошлой неделе Апелляционная палата по уголовным делам Женевского суда вынесла решение, в котором объясняется, что «этот судебный процесс имеет общественный интерес», и подчеркивается, что «предполагаемый ущерб, который был нанесен» компаниям, связанным с семейными трастами Рыболовлева, равен примерно «1 миллиарду швейцарских франков» (более 1 миллиарда евро).

Женевская газета Le Temps процитировала швейцарских судей: «Прокуратура считает, что нарушений, которые повлияли на уголовный процесс в Монако, достаточно для прекращения процесса в Женеве. Такой подход поражает. […] Продолжение расследования при соблюдении основных прав вполне возможно». В своем постановлении суд отклонил каждый из аргументов прокурора и вернул дело в прокуратуру для возобновления расследования.

Адвокаты Дмитрия Рыболовлева Сандрин Жиру и Бенуа Морон заявили: «Это решение демонстрирует несостоятельность защиты Ива Бувье и бессмысленность его невероятных утверждений. […] Суд с учетом представленных доказательств подтвердил позицию наших клиентов […] и пришел к выводу, что обман со стороны Бувье не подлежит сомнению». Адвокаты владельца ФК «Монако» «убеждены, что вина Ива Бувье и его сообщников в этом уголовном деле в скором времени будет доказана».

Давид Биттон, один из адвокатов Бувье в Женеве, тоже отреагировал на судебное решение: «Мы рады решению Апелляционной палаты по уголовным делам. Женевская прокуратура проведет более глубокое расследование, чтобы бесспорно подтвердить несостоятельность тезисов г-на Рыболовлева».

Ив Бувье также высказался – в персональном заявлении: «В своем постановлении суд всего лишь вновь открыл расследование, чтобы провести его более тщательно по некоторым пунктам. […] Я с нетерпением жду, когда правосудие проведет работу, чтобы установить истину раз и навсегда».