Временное заведение располагается на террасе, спроектированной Карлом Лагерфельдом, откуда открывается чудесный вид на летние фейерверки.

Как насчет того, чтобы расслабиться с коктейлем в руке на одной из самых легендарных террас Княжества? До конца сентября отель Hôtel Métropole Monte-Carlo приглашает вас в свой новый бар Le Sundeck by Belvedere.

Заведение работает со вторника по субботу. Уютно раcположенный в самом сердце страны бар приглашает гостей открыть для себя террасу, над дизайном которой работал сам Карл Лагерфельд.

© Эмануэле Скорселетти

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В винной карте бара широкий выбор шампанского и авторских коктейлей от бармена Sundeck. Шеф-повар Кристоф Кюссак (Christophe Cussac) предлагает сочетать их с блюдами средиземноморской кухни. В меню: барбажуаны, иберийская ветчина, устрицы и икра.

© Studio Phenix

Вишенкой на торте является возможность полюбоваться ярким фейерверком 13 августа с террасы отеля.

Бронирование по телефону +377 93 15 15 75, более подробная информация — на сайте отеля.