Вы любите азартные игры? Тогда наш гид по игорным заведениям Княжества — специально для вас.

Репутация Казино Монако в подтверждении не нуждается. Казино в Монако два, и мнение о них в мире игр единодушно: Казино Монте-Карло — символ роскоши — признано лучшим казино в мире, а Казино «Кафе де Пари» (Casino Café de Paris) пользуется высокой репутацией благодаря новаторскому духу и многочисленным игровым автоматам.

Несколько лет назад в Монако существовало еще два казино, Monte-Carlo Bay Casino и Sun Casino, но они закрылись из-за пандемии.

Кто может играть в Казино?

В Княжестве играть разрешается совершеннолетним лицам, не имеющим действующего запрета на участие в азартных играх и предъявившим удостоверение личности или паспорт. Примечательно, что в Казино Монте-Карло есть несколько помещений, среди них – несколько игровых залов, куда в первой половине дня, с 10 до 13 часов, могут попасть все желающие.

Обратите внимание на дресс-код, установленный в этих Казино. «Соответствие дресс-коду проверяется на входе в наше заведение. Проверка проводится Дирекцией Казино Монте-Карло и персоналом», — указано на сайте Казино.

В игорных залах запрещено находиться в шортах и бермудах, рваных джинсах, спортивной одежде, беговой обуви, майках, пляжной одежде; мужчинам запрещено приходить в сланцах и сандалиях.

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Казино Монте-Карло:

© Казино Монте-Карло

Открыто для посещения ежедневно с 10.00 до 13.00.

Игорные залы и игровые автоматы работают с 14.00 до 4.00.

К вашим услугам французская и английская рулетки, пунто-банко, блек-джек, а также покер «Техасский Холдем Ультимейт». В залах «Европа», «Ренессанс» и «Америка» вас ждут многочисленные игровые автоматы.

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© Казино Монте-Карло

2. Казино «Кафе де Пари»:

© Казино Кафе де Пари

Игровые автоматы работают ежедневно с 10.00 до 6.00, а игорные столы – с 16.00 до 02.00.

Это казино славится своими 480 игровыми автоматами. Необычайная по разнообразию подборка дополнена традиционными играми: блек-джеком, французской и английской рулетками и покером «Техасский Холдем Ультимейт».

В заведении две террасы для курящих игроков, где можно играть с видом на сады Казино.

© Казино Кафе де Пари

В обоих Казино минимальная ставка в некоторых игровых автоматах составляет один цент, для остальных игр обычно это 5-10€. Выигрыш можно забрать непосредственно на месте. Оба заведения располагают ресторанами и барами, где можно отдохнуть. Казино проводят многочисленные мероприятия, на которые можно забронировать места, если вы хотите сделать ваш вечер незабываемым.

Легендарные Казино

Зданию Казино Монте-Карло, каким мы знаем его сегодня, более 150 лет, и спроектировано оно архитектором Шарлем Гарнье (Charles Garnier), по проекту которого построена «Опера Гарнье» в Париже. Когда-то Казино приносило 95% доходов Княжества.

Казино представлено и в масскультуре. Здесь проходили съёмки фильмов из цикла «бондианы» «Никогда не говори «никогда» и «Золотой глаз», а также «Форсаж—5» и многих других.

Всеобщее удивление вызывает тот факт, что ни один гражданин Монако не может не только играть в Казино, но даже туда войти. Княжеская Семья также не может заходить в Казино согласно закону, принятому в 1987 году, чтобы крупье не видели членов Княжеской семьи за игорным столом и не подыгрывали им.

Казино – это место, где состояние можно сколотить за считанные секунды, примером тому служит самый большой выигрыш за всю историю заведения – 1 миллион евро. Но будьте осторожны: в Казино по-крупному можно не только выиграть, но и проиграть. Это произошло с одним из игроков, который в 2018 году потерял 3 миллиона евро всего за час.

Однако запомните, что если вам удастся выиграть кругленькую сумму, то пересечь границу, имея при себе больше 10 000€, вы не сможете. Если фортуна вам улыбнется, придется заранее задекларировать выигрыш, чтобы не рисковать арестом по обвинению в «перевозке незадекларированных сумм».

Более подробную информацию вы найдете на сайте Monte-Carlo SBM