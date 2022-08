Vi piacciono i casinò? Ecco cosa vi propone il Principato.

I due casinò monegaschi sono universalmente riconosciuti nel mondo del gioco d’azzardo. Da un lato abbiamo il Casinò di Monte-Carlo, simbolo del lusso del gioco d’azzardo e miglior casinò al mondo, e dall’altro il Casinò Café de Paris, noto per le sue innovazioni e le numerose slot machine.

Qualche anno fa a Monaco c’erano altri due casinò, il Monte-Carlo Bay Casino e il Sun Casino, ma la crisi sanitaria ha avuto la meglio su di loro.

Chi può giocare al casinò?

Nel Principato il gioco d’azzardo è riservato ai maggiorenni, in possesso di una carta d’identità o di un passaporto, ai quali non è vietato il gioco. Il Casinò di Monte-Carlo dispone di varie zone incluse le sale da gioco che sono ad accesso libero durante le visite dalle 10:00 alle 13:00.

In questi edifici è necessario indossare un abbigliamento consono. Sul sito del Casinò di Monte-Carlo si legge: “Il controllo del rispetto del dress code è effettuato all’ingresso del nostro stabilimento ed è sottomesso all’approvazione della Direzione del Casino de Monte-Carlo e del suo personale”.

Nelle sale da gioco sono vietati shorts e bermuda, jeans strappati, abbigliamento sportivo, scarpe da running, canotte, vestiti da spiaggia, infradito e sandali da uomo.

1. Casinò di Monte-Carlo:

© Casinò Monte-Carlo

Aperto ai visitatori tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00.

Le sale da gioco e le slot machine sono accessibili dalle 14:00 alle 4:00.

È possibile giocare alla roulette francese e inglese, a Punto Banco, a Black Jack e a Poker Texas Hold’em Ultimate. Nella Salle Europe, nella Salle Renaissance e nella Salle Amériques sono presenti diverse slot machine.

© Casinò Monte-Carlo

2. Casinò Café de Paris:

© Casinò Café de Paris

Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 6:00 per le slot machine e dalle 16:00 alle 2:00 per i tavoli da gioco.

Questo casinò è famoso per le sue 480 slot machine, un’offerta straordinaria completata dai tradizionali giochi da tavola Black Jack, roulette inglese e Poker Texas Hold’em Ultimate.

Presenta inoltre due aree fumatori in cui è possibile giocare affacciati sui giardini del casinò.

© Casinò Café de Paris

In entrambi i casinò la puntata minima è di un centesimo per alcune slot machine e in generale si va dai 5 ai 10 euro per gli altri giochi. È possibile ritirare la vincita direttamente sul posto. I due stabilimenti offrono anche bar e ristoranti oltre a diversi eventi su prenotazione per rendere le serate un po’ più piccanti.

Due casinò che hanno fatto la storia

Il Casinò di Monte-Carlo, che ha oltre 150 anni, è stato concepito come lo conosciamo oggi da Charles Garnier, lo stesso architetto dell’Opéra Garnier di Parigi. In passato il casinò rappresentava il 95% delle entrate del Principato.

Questo casinò è entrato a far parte della cultura pop. I film di James Bond Mai dire mai e GoldenEye, Fast and Furious 5 e tanti altri sono stati girati proprio nel casinò.

Strano ma vero, nessun cittadino monegasco può entrare o giocare in un casinò, neanche la famiglia principesca, per via di una legge adottata nel 1987 per evitare che i croupier si imbattessero in membri della loro famiglia al tavolo da gioco e li aiutassero a vincere.

Al casinò è possibile vincere una fortuna in pochi minuti, come dimostrato dalla più grande vincita della storia del Casinò di Monte-Carlo del valore di 1 milione di euro. Ma se da un lato il casinò può far vincere grandi somme di denaro, dall’altro può farle anche perdere come nel caso del giocatore che nel 2018 è riuscito a perdere 3 milioni di euro in una sola ora.

È bene sapere che se vincete una bella somma, non potete attraversare la frontiera se avete con voi più di 10.000 euro. In tal caso la somma va dichiarata per non rischiare l’accusa di “trasferimento non dichiarato di denaro”.

