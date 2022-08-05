В этих двух терминалах собрана вся информация для перемещения по Монако.

Они помогают сориентироваться, а, значит, туристы будут в восторге. В свете программы интеграции в цифровую эру Extended Monaco Княжество представило свои новые 3D-терминалы.

Они установлены в стратегически важных точках – на вокзале, рядом со справочным бюро для туристов, и в центре туристического офиса. Вот уже несколько дней посетители могут пользоваться этими двумя большими тактильными экранами.

Виртуальный макет города для безошибочной ориентации

Благодаря этим терминалам, туристы и гости Монако могут виртуально познакомиться с Княжеством и узнать о нем много нового. Терминалы предлагают информацию о текущих мероприятиях в Монако и, кроме того, позволяют построить на экране маршруты из одной точки в другую. Но есть в них и еще более продвинутые функции: поиск точек интереса (POI), сгруппированных по темам (памятники, пляжи, магазины, музеи и пр.) и построение маршрутов с учетом личных пожеланий. Например, если у вас мало времени, – выбирайте маршрут «Один день в Монако», если вы фанат автогонок, – маршрут «Трасса Формулы 1», если вы ценитель искусства, – маршрут «Памятники и культовые точки обзора».

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Благодаря QR-коду, отойдя от терминала, можно загрузить выбранные маршруты на смартфон.

Жорж Гамбарани, ответственный за программу Smart City Дирекции по цифровым услугам, уверяет, что эти терминалы «имеют целью погрузить туристов в виртуальный город (…). Смысл в том, чтобы позволить им составить себе программу пребывания и, одновременно, помочь сориентироваться и указать пешеходный маршрут.»