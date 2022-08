Au nombre de deux, elles recensent tout ce qu’il faut savoir pour se déplacer à Monaco.

Des bornes pour mieux se repérer, les touristes devraient être ravis. A travers le programme Extended Monaco, qui vise à projeter Monaco dans l’ère du numérique, la Principauté vient de dévoiler de nouvelles bornes 3D.

Placées à des points stratégiques, à la gare, près du point d’information touristique, et au cœur de l’Office du Tourisme, les visiteurs peuvent depuis quelques jours manipuler deux grands écrans tactiles.

Une réplique virtuelle de la ville pour mieux se repérer

Avec ces bornes, les touristes et visiteurs peuvent découvrir la Principauté virtuellement et enrichie d’une multitude d’informations. En effet, les bornes recensent les activités à Monaco et permettent, en plus, de visualiser le chemin pour se rendre d’un point A à un point B. Mais les fonctionnalités qui plairont certainement le plus sont bien l’affichage de Points d’Intérêts (POI), organisés par thématiques (monuments, plage, commerces, musées…), et les suggestions de parcours selon les envies de chacun. Les plus pressés pourront choisir le circuit « Un jour à Monaco », les fans de sport automobile, « le circuit de Formule 1 » et les amoureux de culture, celui des « Monuments et points de vue emblématiques », par exemple.

Pour ne pas se perdre, une fois éloignés des bornes, les visiteurs pourront télécharger les itinéraires sur leur smartphone grâce à un QR code.

Georges Gambarini, responsable du programme Smart City à la Direction des Services Numérique considère que ces bornes « ont pour objectif d’immerger le touriste dans une représentation virtuelle de la ville […]. L’intérêt est de les aider à choisir leurs activités tout en leur permettant de mieux se repérer et de visualiser le parcours piéton. »