Монакский институт статистики и экономических исследований (IMSEE) изучил статистические данные по Княжеству за 2021 год. Строительство заняло третье место среди самых процветающих отраслей.

Неудивительно, что, приютившись на крутой скале площадью всего 2,02 км², Монако делает ставку на строительство, чтобы развиваться и расселять своих граждан. Удивительно то, что отрасль не пострадала от санитарного кризиса. Все статистические данные – выше, чем в 2020 году.

Строительство чувствует себя настолько хорошо, что ее оборот за 2021 год составил 2,1 миллиарда евро. Это на 5,3% больше, чем в 2020 году, и на 171% больше, чем в последние 10 лет. Хорошее здоровье отрасли также проявляется в количестве занятых работников. В ней занято чуть больше 10% работников в Княжестве.

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Однородный профиль работников

В отрасли работает 90% мужчин и 10% женщин. Жителям Монако эта профессия не очень нравится. Лишь 0,4% из них заняты в строительстве, т.е. 22 человека. Большинство работников – иностранцы: 51,3% французов, 20,4% португальцев и 20,2% итальянцев.

Первые два места в списке наиболее процветающих отраслей в Монако занимают Оптовая торговля и Наука и техника.