С 26 августа по 4 сентября в Форуме Гримальди будет представлен спектакль «Delirious».
Отличный повод воспользоваться последними летними деньками! С 26 августа по 4 сентября цирковое кабаре «Delirious» будет выступать в Монако на эспланаде Форума Гримальди.
Завораживающий спектакль под высоким покровительством Князя Альбера II представлен монакским событийным агентством 8 Stars Monaco. Приходите в шапито, где вас ждет сказочная программа: песни, танцы, акробатика, театр, бурлеск и огненное шоу! Вечер завершит Live DJ.
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Полезная информация:
- Каждый вечер с 26 августа по 4 сентября, кроме 29 августа, эспланада Форума Гримальди.
- Доступ на эспланаду – с 19:30. Начало спектакля – в 20:00.
- Цены: от 75 до 150 евро на человека в зависимости от расположения мест.
- Бронирование по телефону: +33 6 80 86 42 00 или по электронной почте: reservation@8stars.mc
- Дополнительная информация – на официальном сайте события