С 26 августа по 4 сентября в Форуме Гримальди будет представлен спектакль «Delirious».

Отличный повод воспользоваться последними летними деньками! С 26 августа по 4 сентября цирковое кабаре «Delirious» будет выступать в Монако на эспланаде Форума Гримальди.

Завораживающий спектакль под высоким покровительством Князя Альбера II представлен монакским событийным агентством 8 Stars Monaco. Приходите в шапито, где вас ждет сказочная программа: песни, танцы, акробатика, театр, бурлеск и огненное шоу! Вечер завершит Live DJ.

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