В течение недели и до 12 августа, международного дня молодежи, организация Peace and Sport раскрывает имена шести спортсменов, которые войдут в клуб «Чемпионов-юниоров за мир» (Champions de la Paix Junior) в категории юниоров. Monaco-Tribune встретилось с двумя из них. В прошлый раз мы беседовали с Тео Дрюеном (Théo Druenne), а сегодня познакомим вас с талантливой шахматисткой Фиориной Березовски (Fiorina Berezovsky).

Шахматы – это семейная история. «Мои родители встретились благодаря шахматам, на одном из турниров, — делится Фиорина Березовски. Они начали учить меня играть, когда мне было шесть лет. Я сразу влюбилась в эту игру и погрузилась в нее с головой».

«Мне нравится дух соревнований, я люблю преодолевать себя и все время идти вперед». Фиорина Березовски

Член Шахматного Клуба Монте-Карло с первых дней его существования, виртуозная Фиорина Березовски оказалась самой юной шахматисткой среди тех, кто выиграл партию на шахматной Олимпиаде, аналоге Олимпийских Игр по шахматам. Девочке было всего девять лет. Это случилось в столице Азербайджана Баку в 2016 году. «Мне нравится дух соревнований, я люблю преодолевать себя и все время идти вперед».

Сейчас Фиорине Березовски четырнадцать, она уже сражалась на чемпионатах Франции, Европы, дважды участвовала в шахматных Олимпиадах, и сейчас является одной из главных надежд клуба Монако. Ее мечта? «Однажды стать гроссмейстером».

Всепоглощающая страсть, которая позволяет шахматистке путешествовать по всему миру.

Чтобы добиться успеха, резидентка Монако пользуется каждой возможностью, чтобы прийти в клуб на тренировку, и бывает, что она занимается по пятнадцать часов в неделю. Фиорина Березовски посвящает себя этой всепоглощающей страсти параллельно с учебой. В будущем она хочет сделать карьеру адвоката.

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«Это профессия меня очаровала, в ней тоже необходима своего рода стратегия, — улыбается шахматистка. А пока юная чемпионка сосредоточилась на своей многообещающей карьере, которая позволяет ей посмотреть мир. – Я обожаю путешествовать, и шахматы дают мне возможность побывать во многих странах».

Недавно Фиорина Березовски посетила индийский Ченнаи, чтобы поучаствовать в своей третьей шахматной Олимпиаде. Жизнь на полную мощность девушке по душе, несмотря на то, что иногда нескончаемые партии давят на ее плечи тяжелым грузом. «После некоторых партий, за которыми я просидела по несколько часов, я чувствую себя опустошенной».

Помощь молодым украинским беженцам благодаря турниру « Chess for Peace »

Ее рекорд? Больше шести часов, на второй Олимпиаде, в 2018 году в грузинском Батуми. «Поэтому мне и нравится отдавать себя без остатка. Мне нравится художественная и спортивная гимнастика. Я надеюсь с сентября снова записаться в секцию». В дополнение ко всем занятиям, Фиорина Березовски отныне является полноправным членом большой семьи Peace and Sport.

«Важно говорить о мире через спорт. В игре можно сражаться и бороться, но в конце мы все оказываемся друзьями». Фиорина Березовски

Эта роль дорога ее сердцу, она уже достойно показала себя в подобном деле, когда в июне этого года вместе с Жан-Мишелем Рапером (Jean-Michel Rapaire), своими родителями и Шахматным Клубом Монако организовала турнир « Chess for Peace » в «Новотеле» Монако, на котором присутствовали десять украинских беженцев.

«Им очень понравилось. Была чудесная обстановка. Это место, где царит мир, где все могут безмятежно играть. Важно говорить о мире через спорт. В игре можно сражаться и бороться, но в конце мы все оказываемся друзьями». Эти ценности Фиорина Березовски и хочет защищать в ближайшие годы совместно с Peace and Sport.