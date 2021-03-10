











Международная организация Peace and Sport, базирующаяся в Монако, недавно назначила Марлен Арнуа (Marlène Harnois) послом «Чемпионов за мир». Олимпийская призерка по тхэквондо переняла эстафету у байдарочника Бенджамина Букпети (Benjamin Boukpeti). Нам выпала честь встретиться с двумя чемпионами-филантропами, чтобы поговорить о продвижении идеалов пацифизма.

С 2007 года международная организация Peace and Sport, основанная олимпийским чемпионом и чемпионом мира по современному пятиборью Жоэлем Бузу (Joël Bouzou), продвигает спорт и его ценности во имя установления мира, упрощения доступа к образованию в нестабильных регионах, интеграции беженцев, помощи сиротам войны или нормализация жизни детей-солдат.

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Организация Peace and Sport занимается этими проблемами на местах, благодаря спортсменам высокого уровня, которые искренне разделяют ценности пацифистского движения, действующего через спорт. «С момента создания клуба, «Чемпионы за мир» использовали свой спортивный опыт и свою известность во благо проектов повышенной социальной значимости», — объясняет президент и основатель Peace and Sport Жоэль Бузу. — «Чемпионы за мир» доказали, что спорт является очень мощным инструментом в установлении диалога и взаимопонимания, особенно, что касается регионов, страдающих от нестабильности и бедности».

119 спортсменов, участвуют в акциях солидарности по всему миру

В настоящее время их 119*, включая шестикратного обладателя «Золотого мяча» и звезды «Барселоны» Лионеля Месси, который был недавно принят в клуб «Чемпионы за мир» за социальную активность и честную игру на футбольном поле. «Чемпионов за мир» будет теперь представлять чемпионка по тхэквондо Марлен Арнуа, которая является членом организации Peace and Sport с 2016 года и уже принимала участие в нескольких спортивных и гуманитарных мероприятиях, в частности, в Мали в рамках операции «Караван мира».

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«Моя цель — активизировать коллектив, оказывая поддержку «Чемпионам за мир» в их действиях, чтобы придать больший вес движению за мир через спорт», –резюмирует олимпийский медалист Бенджамин Букупе, первый олимпийский чемпион Того, который стал преемником Уилсона Кипкетера (Wilson Kipketer) и Каве Мехраби (Kaveh Mehrabi). «Я был в восторге, когда услышал, что Марлен будет моей преемницей, потому что она участвует в жизни организации на протяжении многих лет и обладает необыкновенной энергией», — улыбается спортсмен. Это большой плюс — знать всех спортсменов и понимать, как устроен Peace and Sport».

Марлен Арнуа, чемпионка с большим сердцем

После завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, Марлен Арнуа участвовала в нескольких благотворительных акций в Западной Африке, посещая школы с целью популяризации спорта и его ценностей. Затем она отправилась в Кот-д’Ивуар, где создала фонд Heart Angel Foundation, сопровождая тхэквондиста Шейка Сиссе (Cheick Cissé), первого олимпийского чемпиона Кот-д’Ивуара, и Руфь Гбагби (Ruth Gbagbi), первую ивуарийскую олимпийскую медалистку на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

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«Я всегда мечтала, еще на протяжении своей карьеры, участвовать в гуманитарных миссиях, — признается уроженка Монреаля — Я являюсь представительницей боевых искусств, которые пропагандируют такие ценности, как уважение, мужество и солидарность. После исторических побед Шейка и Руфь я осознала силу спорта, что он может изменить мир, объединить людей и содействовать имиджу страны на международной арене». Прекрасные слова, той, которая будет представлять «Чемпионов за мир» в ближайшие месяцы.

*Дидье Дрогба, Блез Матуиди, Лионель Месси, Себастьян Леб, Новак Джокович, Пола Радклифф, Сара Урамун, Мелисса Плаза, Лоуренс Фишер и Сия Колиси – все они являются членами клуба «Чемпионы за мир».





