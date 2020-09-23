











По случаю Международного дня мира организация «Мир и Спорт» представила приложение «MyCoach».

Приложение представлено как «первый международный цифровой инструмент, использующий спорт для построения культуры мира». Мобильное приложение было создано организацией «Мир и спорт» — это результат более чем десятилетней работы в этой области. Приложение предоставляет педагогам доступ к методологии «Мира и спорта» вне зависимости от местонахождения и сферы работы.

13 цифровых программ

Методологии «Мира и спорта» предлагает целый ряд спортивных мероприятий, направленных на утверждение ценностей мира, таких как диалог, уважение и сотрудничество. 13 программ осуществляются в 12 странах мира, включая Мали, Руанду, Колумбию и Иорданию. Данные, собранные приложением, позволят организации и ее партнерам отслеживать результативность программ, при необходимости совершенствуя их.

Во время пандемии приложение «Мир и спорт: MyCoach» позволит «поддерживать активность в нашей работе и ускорить наращивание потенциала даже удаленно», поясняет организация. Организация добавляет, что ее поощряют к переводу в цифровой формат всех учебных модулей для инструкторов.

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