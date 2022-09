В четверг, 15 сентября, завсегдатаи Café de Paris провели исключительный вечер в любящем вас казино.

После «Les Années Folles», «Winter Chic» и «Dolce Vita», сегодня в программе – «Fall in love with Monte-Carlo». Богатый неожиданностями вечер был организован только для завсегдатаев Café de Paris, владельцев карточки My Monte-Carlo.

«К сожалению, из-за Covid-19 мы были вынуждены приостановить наши вечеринки. Все сотрудники казино искренне рады их возобновлению», шепчет Даниель Ловацани, руководитель отдела игровых автоматов казино Монако. Посетители тоже любят эти вечера с самого начала, с 2018 года.

И неудивительно, ведь все тщательно продумано, чтобы доставить гостям удовольствие и укрепить узы, связывающие их с постоянным обслуживающим персоналом. «Café de Paris представляется своим клиентам как любящее вас казино. Наше отличие – в подходе к клиентам. Мы их балуем. Мы уделяем им много внимания, предлагаем чай, шампанское, миндальное печенье… Мы стремимся к тому, чтобы они чувствовали себя как дома», признается SBM.

В программе сегодняшнего вечера – представления, петифуры, вволю шампанского и, конечно же, игры! Уже не говоря о подарках, вручаемых весь вечер, например, билетах на джазовый фестиваль в Монте-Карло.

SBM не оставила никого равнодушным!

Если вечером 15 сентября вы проходили по площади Казино, вы наверняка обратили внимание на летающую пианистку и заманчивую музыку из казино.

Это было частью представления, организованного казино Café de Paris в благодарность своим преданным клиентам. «Думаю, никто кроме нас не устраивает подобные события», добавляет Даниель Ловацани.

Многие гости казино съезжаются из Сен-Тропе и даже из Сан-Ремо в поисках высококлассного обслуживания в Монте-Карло, но большинство клиентов – резиденты Монако.

«Клиентура – в основном местная и женская, от 40 до 70 лет на неделе, и немного помоложе в выходные», продолжает руководитель отдела.

Праздничный вечер не обманул ожидания клиентов, которые уже томятся в ожидании следующей встречи!