Княгиня не осталась незамеченной несмотря на свой строгий тёмный костюм.

Супруга Князя Альбера не была в столице уже четыре года, но 1 октября она с удовольствием приехала в Париж поддержать свою излюбленную марку Akris.

© Akris

Дефиле швейцарского бренда проходило во дворце Токио. Для этого случая Княгиня надела темно-синий брючный костюм из новой коллекции весна-лето 2023. Не заметить ее было невозможно. Сидя в первом ряду, она любовалась произведениями бренда класса люкс, одновременно шикарного и строгого, который в этом году празднует свое столетие.

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В своем Instagram-аккаунте Княгиня выразила признательность креативному директору марки, Альберту Кримлеру (Albert Kriemler): «Благодарю, Альберт, за этот прекрасный вечер. Поздравляю со столетним юбилеем совершенства!»