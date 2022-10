Nonostante il completo scuro, la Principessa non è passata inosservata.

Erano quattro anni che la moglie del Principe Alberto II non metteva piede nella capitale francese, ma sabato 1 ottobre si è recata volentieri a Parigi per sostenere il suo brand preferito, Akris.

© Akris

La sfilata della maison svizzera si è tenuta al Palais de Tokyo. Per l’occasione, la Principessa ha indossato un completo con giacca e pantalone blu scuro della nuova collezione primavera-estate 2023. Impossibile non notarla. Seduta in prima fila, ha potuto ammirare le creazioni del brand dallo stile elegante ed essenziale che quest’anno compie 100 anni.

LEGGI ANCHE: La principessa Charlène all’inaugurazione di un nuovo negozio a Monaco

La Principessa ha voluto ringraziare il direttore artistico della maison, Albert Kriemler, sul suo account Instagram: “Grazie Albert per questa splendida serata e congratulazioni per questi 100 anni di perfezione”.