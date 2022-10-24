Княгиня привезла с собой множество подарков и принадлежностей для ухода.

Став Председателем Общества Защиты Животных Монако (SPA), Княгиня взялась за дело всерьез. Пока в Пейе завершается строительство нового приюта для животных SPA, Княгиня Шарлен посетила 20 октября приют в Эзе, сообщает Monaco-Matin.

Княгиня Шарлен посетила кабинеты и боксы, которые уже стали для ассоциации слишком тесными и ветхими. Председатель также встретилась с командой неравнодушных людей, которые заботятся о маленьких брошенных питомцах.

Княгиня привезла с собой сухой корм, подстилки, теплые домики и лекарства для постояльцев приюта.

По окончании визита, Княгиня Шарлен опубликовала фотографию в своем аккаунте Instagram, призывая каждого помогать SPA или другому приюту для животных.

Четвероногие друзья терпеливо ждут свои новые семьи. Познакомиться с питомцами вы можете здесь: SPA de Monaco