Художник усердно работал несколько месяцев, чтобы вдохнуть новую жизнь в своих снежных барсов, горностаев, пингвинов и песцов. В понедельник, 17 октября, Князь полюбовался плодами его труда.

Несколько месяцев назад нам довелось встретиться с Мишелем Обери в его студии и восхититься некоторыми его работами до открытия экспозиции в Океанографическом музее в этот вторник.

Выставка называется «Полярные встречи», ее вернисаж прошел в понедельник вечером в присутствии Князя Альбера II, который осмотрел работы вместе с художником. Полотна, входящие в цикл «Полярная миссия», показывают нам разнообразие полярной фауны и необходимость ее безотлагательной охраны, а также защиты ее природной среды. Эти темы очень важны для Князя и его фонда.

В великолепном Океанографическом музее живые цвета акриловой краски и фломастеров Posca ведут нас на встречу с многочисленными обитателями полюсов.

Около сорока представленных картин раскрывают нам эмоциональный мир художника: пестрые и фантастические полотна, некоторые – темные и загадочные, другие – строгие и реалистичные… Перед нами открывается целый мир, который дает нам понять всю важность охраны его фауны. А юным посетителям выставки предоставляется возможность открыть для себя новых животных и восхититься переплетающимися красками. «Мне очень нравится эта тема, я думаю, что надо показывать полярных животных», рассказал нам художник.

Мишель Обери уже не первый раз выставляется в Океанографическом музее. Первая его выставка, посвященная морским черепахам, состоялась в 2017 году, а вторая, на тему коралловых рифов, – в 2020 году.

Экспозиция «Полярные встречи» будет работать до 20 ноября.