Один день из жизни водителя автобуса в Монако

Мы провели один рабочий день с Франком, работающим водителем автобуса в Монако уже 10 лет.

Только в самом Монако работает около ста водителей автобусов. Каждый день часть этих водителей садится за руль автобусов и перевозит вас в течение всего дня. Мы предложили Франку, водителю Монакской автобусной компании, провести с ним весь день. Франку 46 лет, почти каждый день он ездит по улицам Княжества на своем длинном автобусе. «Профессия не скучная», подтверждает Франк.

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В этом репортаже вы ознакомитесь с точной организацией работы Франка с самого рассвета и с расписанием всего его рабочего дня. Франк откроет вам секреты своей профессии и расскажет о своем отношении к ней. Monaco Tribune представляет новый формат видео: «Один день из жизни».

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