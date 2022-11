Come si svolge la giornata di un autista di autobus a Monaco?

Abbiamo trascorso un’intera giornata di lavoro con Franck, autista di autobus a Monaco da 10 anni.

Sapevate che solo a Monaco lavorano quasi cento autisti di autobus? Ogni giorno, alcuni di essi utilizzano decine di mezzi diversi e vi trasportano per tutta la giornata. Abbiamo chiesto a Franck, un autista della Compagnie des Autobus de Monaco, di seguirlo per un giorno. Franck ha 46 anni e tutti i giorni, o quasi, guida questi lunghi veicoli per le strade del Principato. “È un lavoro in cui non ci si annoia mai”, dice.

In questo video reportage, potrete osservare l’organizzazione precisa di Franck fin dall’alba, lo svolgersi della sua intera giornata di guida, ma anche i retroscena del suo lavoro e le sue opinioni personali. Monaco Tribune presenta la sua nuova serie di video: “Un giorno con”.

