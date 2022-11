Gli autobus di Monaco resteranno gratuiti fino al 2 gennaio 2023

Il programma di prova degli autobus gratuiti, che doveva terminare domenica, è stato prorogato.

Una delle principali richieste del Consiglio Nazionale era proprio questa: rendere gratuiti gli autobus nel Principato. Il governo monegasco ha avviato un programma di prova della durata di due mesi, che avrebbe dovuto concludersi il 27 novembre 2022.

Ora, il governo ha appena annunciato che il test sarà prorogato fino al 2 gennaio 2023. “I servizi statali desiderano darsi il tempo e i mezzi per raccogliere e analizzare tutti i dati sull’impatto di questa misura, per quanto riguarda la frequenza di utilizzo degli autobus della Compagnie des Autobus de Monaco (CAM), sul traffico stradale in città correlato all’utilizzo dei parcheggi pubblici e sull’evoluzione del livello di inquinamento automobilistico. Questi dati ci aiuteranno a decidere le conclusioni da trarre da questo test“, si legge nel comunicato stampa.

In una riunione del 10 novembre, il Consiglio nazionale aveva infatti richiesto questa proroga, ma fino alla prossima primavera: “questo ci permetterebbe di avere la prospettiva necessaria per analizzare l’evoluzione dei comportamenti in modo più pertinente, dando al contempo ai residenti più tempo per modificare le loro abitudini sul lungo termine, favorendo una forma di mobilità più dolce per tutti i loro spostamenti in città”.(…) Questa misura, molto apprezzata dagli utenti, è un forte segnale dell’impegno di Monaco per un Principato sostenibile“.