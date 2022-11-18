К моменту наступления эпидемии Covid-19 игорный дом доживал свои последние дни. Недавно это помещение было полностью отремонтировано и на прошлой неделе торжественно представлено публике.

В Монако появился новый зал внушительных размеров для проведения мероприятий. Расположенный в самом сердце отеля Fairmont Monte-Carlo «Большой Салон» (Le Grand Salon) площадью 1 465 кв.м стал самым вместительным пространством во всём регионе, способным принять до 1 500 человек.

На торжественном открытии 8 ноября 500 гостей смогли увидеть, насколько изменилось бывшее Sun Casino, которое закрылось 14 марта 2020 года одновременно с локдауном. Полностью перепроектированное помещение стало настоящим залом-трансформером, наилучшим образом соответствующим требованиям проведения будущих мероприятий. От старого казино сохранилась только большая люстра в центре зала и некоторые зеркала.

«Благодаря этому залу Fairmont теперь является отелем с самой крупной площадкой для организации профессиональных мероприятий в регионе», — объяснил генеральный менеджер отеля Fairmont Пьер-Луи Рену (Pierre-Louis Renou).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отель Métropole вошел в десятку лучших отелей Франции и Монако

© отель Fairmont Monte-Carlo

Параллельно с открытием этой грандиозной площадки отель запустил «Grand Events Fairmont Monte-Carlo». Агентство по организации мероприятий сможет предложить своим клиентам все виды услуг и опыт легендарного отеля Монако, а также использовать «Большой Салон» для организации конференций, свадеб, выставок и прочих торжеств.