La maison de jeux avait vécu ses derniers jours avec l’arrivée du Covid. L’endroit a été entièrement réaménagé et inauguré la semaine dernière.

Monaco se dote d’une nouvelle gigantesque salle pour accueillir des évènements. Niché au cœur du Fairmont Monte-Carlo et d’une superficie de 1 465m², Le Grand Salon devient la plus grande salle de la région et pourra accueillir jusqu’à 1 500 personnes.

Lors de l’inauguration du 8 novembre, les 500 invités ont pu découvrir ce qu’il est advenu de l’ancien Sun Casino, qui avait fermé le 14 mars 2020 en même temps que le confinement. Totalement remanié, l’endroit est à présent complètement modulable pour s’adapter au mieux aux futurs événements prévus. Seuls le grand lustre au centre de la Salle et quelques miroirs ont été conservés de l’ancien casino.

« Grâce à cette nouvelle salle, cela fait du Fairmont l’hôtel avec le plus grand espace de salons de la région » a expliqué Pierre-Louis Renou, Directeur général du Fairmont Hotel.

En parallèle de cette majestueuse nouvelle salle, l’Hôtel a lancé « Grand Events Fairmont Monte-Carlo ». Un organisateur d’évènements qui saura profiter de toute l’expertise de l’hôtel mythique de Monaco, en plus de pouvoir jouir du Grand Salon pour l’organisation de ses conférences, mariages et expositions entre autres.