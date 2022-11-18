В Княжестве наблюдается небольшое увеличение новых случаев заражения.

Осеннее похолодание стало причиной нового витка заболеваний коронавирусной инфекцией. Каждую неделю отмечаются ощутимые колебания коэффициента распространения вируса. Последние данные свидетельствуют о росте заболевших в Монако. Если две недели назад показатель уровень заболеваемости составлял 163 на 100 000 человек, то на прошлой неделе этот показатель вырос до 230.

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На практике это означает 90 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, включая 10 человек, которые в настоящее время находятся в больнице. Параллельно с этим, 41 человек с легкими симптомами находятся под пристальным наблюдением сотрудников Центра домашнего мониторинга

В общей сложности, 15 112 человек хотя бы единожды заразились вирусом Covid-19 в Монако.