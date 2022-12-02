Изысканное меню на церемонии закрытия от главных героев «Фестиваля звёздных шеф-поваров»

Князь Альбер II почтил своим присутствием заключительный ужин фестиваля, организованного компанией SBM для демонстрации искусства жить по-монегасски и знакомства с публикой молодых шеф-поваров.

Великолепный финальный аккорд для церемонии закрытия мероприятия. В прошлую субботу гости заключительного этапа фестиваля в полной мере смогли оценить изысканный ужин в интерьерах One Monte-Carlo, украшенных всеми оттенками розового цвета.

Звездой вечера стало полноценное меню, разработанное группой звездных шеф-поваров, хорошо известных в Княжестве, таких как Янник Аллено (Yannick Alléno), Ален Дюкасс (Alain Ducasse), Доминик Лори (Dominique Lory), Эмманюэль Пилон (Emmanuel Pilon) и Марсель Равен (Marcel Ravin).

© SBM

Князь Альбер II почтил своим присутствием гала-вечер второго по счёту фестиваля, прошедшего под знаком искусства. Так, перед началом финального ужина гости были приглашены на коктейль в арт-галерею Hauser & Wirth, где открылась выставка, посвященная американской художнице Рони Хорн.

© SBM

Праздник высокой кухни от монегасских шеф-поваров

Приготовление ужина само по себе было настоящим шоу благодаря открытой кухне, на которой все команды SBM трудились к величайшему удовольствию 140 гостей.

Ален Дюкасс (Alain Ducasse) и Эмманюэль Пилон (Emmanuel Pilon) открыли вечер «санремскими креветками с миртом, «кораллом» моллюсков и тыквенным кефиром со льдом». Марсель Равен (Marcel Ravin) продолжил пиршество «Рыбным средиземноморским конфи с ямайским перцем, блаффом (рыбным бульоном) на кокосовой воде и жиромонадом (прим.пер: разновидность супа, одно из национальных блюд кухни Карибских островов) из цветов тыквы».

Затем Янник Аллено (Yannick Alléno) предложил «наполеон из говядины Вагю с шампиньонами, каперсами и грибным соусом». И, наконец, Доминик Лори (Dominique Lory) в заключение вечера преподнес десерт «зернистое мороженое из айвы от Жизель Таксиль (Gisèle Taxil) и сорбет из овечьего творога с цитроном»

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