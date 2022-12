Gala di chiusura del Festival des Etoilés: scoprite gli incredibili piatti dei grandi chef

Il Principe Alberto II ha presenziato l'ultima serata del Festival, ideato dalla Société des Bains de Mer (SBM) per mettere in luce l'art de vivre monegasca e i suoi giovani chef.

Una serata finale per chiudere il festival in bellezza. L’evento si è svolto al One Monte-Carlo, che per l’occasione si è tinto di rosa. Gli ospiti della serata di chiusura del Festival des Etoilés hanno potuto gustare, sabato scorso, l'ultima cena del grande evento gastronomico.

Un menu completo, elaborato da un gruppo di chef stellati ben noti nel Principato, tra cui Yannick Alléno, Alain Ducasse, Dominique Lory, Emmanuel Pilon e Marcel Ravin.

© SBM

Per la seconda edizione del Festival des Etoilés, il Principe Alberto II ha partecipato alla serata di gala che si è svolta all'insegna dell'arte. Prima del gran finale, infatti, gli ospiti sono stati invitati a prendere un cocktail nella Galleria Hauser & Wirth per scoprire la mostra dedicata all'artista statunitense Roni Horn.

© SBM

Chef monegaschi per un menù d'eccellenza

La preparazione della cena è stata un vero e proprio spettacolo, grazie allo show cooking in cui tutte le brigate della SBM hanno collaborato per servire i 140 ospiti.

Alain Ducasse ed Emmanuel Pilon hanno aperto le danze con i "Gamberoni di Sanremo al mirto e loro caviale, kefir di zucca ghiacciato". Marcel Ravin ha poi proseguito con un "Pescato del Mediterraneo confit al pimento, blaff all’acqua di cocco e giraumonade floreale".

Yannick Alléno ha realizzato una "Millefoglie di manzo Wagyu con funghi prataioli, capperi e riduzione di funghi". Infine, Dominique Lory ha concluso il menu in bellezza con il suo dessert "Mele cotogne di Gisèle Taxil al naturale in granita e sorbetto con formaggio fresco di pecora al cedro".

