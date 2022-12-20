На Рождество Князь Альбер II и Княгиня Шарлен вручили волшебные подарки

Подопечные Красного креста Монако получили на новогодние праздники шампанское и праздничные угощения.

На Национальный праздник Князь Альбер II и Княгиня Шарлен вручили праздничные посылки подопечным Красного креста Монако. На Рождество Княжеская чета вновь встретилась с ними.

© Эрик Матон / Княжеский дворец

В прошлый вторник Князь и Княгиня начали свой рождественский обход в Фонвъей, где детский сад Розин Санмори встретил их праздничным спектаклем. Затем княжеская чета остановилась в детском доме Княгини Шарлен, а потом направилась в штаб-квартиру Красного креста.

Подарки полные радости

Там княжеская чета встретилась с подопечными ассоциации и вручила им подарки с шампанским, праздничными угощениями и набором ароматических трав в горшочке. Украинские беженцы получили также от Красного креста сумки со сладостями, комиксами Альбер I, Князь-путешественник, книгами Княжество Монако в картинках, входными билетами в Океанографический музей и коллекциями княжеских автомобилей.

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© Эрик Матон / Княжеский дворец

Другие подопечные ассоциации получили чеки на покупки для детей в магазинах Décathlon и талоны на обслуживание. Всего Красный крест вручил подарки 266 своим подопечным: среди них 125 украинских беженцев и 141 нуждающийся монегаск.