Pour Noël, le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont distribué des colis enchantés

Du champagne et des mets de fête ont été offerts aux bénéficiaires de la Croix-Rouge monégasque, pour qu'ils passent de joyeuses fêtes.

Lors de la Fête Nationale, le Prince Albert II et la Princesse Charlène avait remis des colis en main propre aux bénéficiaires de la Croix-Rouge monégasque. Pour Noël, le Couple Princier est de nouveau allé à leur rencontre.

© Eric Mathon / Palais Princier

Mardi dernier, le Prince et la Princesse ont débuté leur parcours de Noël à Fontvieille, où ils ont été accueillis en spectacle par les enfants de la crèche-garderie Rosine Sanmori. Le Couple Princier s'est ensuite arrêté au Foyer de l'enfance de la Princesse Charlène avant de rejoindre le siège de la Croix-Rouge.

De jolis paquets remplis de bonheur

Là-bas, le Prince et la Princesse ont rencontré les bénéficiaires et leur ont remis des colis comprenant du champagne, des mets de fêtes et un plateau d'herbes aromatiques en pot. Les réfugiés ukrainiens ont reçu en supplément un tote bag de la Croix-Rouge rempli de sucreries, de goodies, de la bande-dessinée Albert Ier le Prince explorateur, du livre La Principauté de Monaco en images et de billets pour visiter le Musée océanographique et la Collection de voitures du Prince.

© Eric Mathon / Palais Princier

Quant aux autres bénéficiaires, ils ont reçu des bons d'achat Décathlon pour les enfants et des tickets services. En tout, 266 personnes ont reçu un colis de la part de la Croix-Rouge : 125 réfugiés ukrainiens et 141 Monégasques dans le besoin.