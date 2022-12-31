Российская балерина Ольга Смирнова в 2023 году выступит с труппой Балета Монте-Карло.

Звездная танцовщица московского Большого Театра покинула Россию в марте в ответ на начало войны в Украине.

Согласно заявлению труппы, талантливая балерина Ольга Смирнова (Olga Smirnova) будет регулярно выступать с Балетом Монте-Карло в 2023 году. Дед танцовщицы – украинец, и артистка оказалась первой из труппы Большого театра, кто пошел на такой шаг после начала вторжения в Украину.

В Монако балерина выступит не впервые. Художественный руководитель Балета Монте-Карло, Жан-Кристоф Майо (Jean-Christophe Maillot) заметил талант танцовщицы еще в 2014 году в Большом театре, где он ставил «Укрощение строптивой», а Ольга Смирнова исполняла роль Бьянки. С тех пор хореограф не раз приглашал ее выступать.

«Щелкунчик», труппа Жан-Кристофа Майо / Ольга Смирнова & Артем Овчаренко (Artem Ovcharenko) © Алис Бланжеро

Инициативы Балета Монте-Карло в поддержку Украины

Покинув родину в марте, Ольга присоединилась к труппе Национального Балета Нидерландов в Амстердаме. Несколько месяцев спустя 31-летняя балерина удостоилась прекрасной награды: читателями журнала Dance Europe она была избрана танцовщицей 2022 года.

В январе 2023 года ее можно будет увидеть вместе с Балетом Монте-Карло, поскольку на гастролях в Севилье она будет играть Джульетту в спектакле «Ромео и Джульетта». Несколько недель спустя состоится конкурс «Приз Лозанны», который будет проходить в пятидесятый раз, в этом году под председательством Жан-Кристофа Майо. Там Ольга Смирнова исполнит па-де-де из его балета «Щелкунчик» (Casse-Noisette). И, наконец, в апреле 2023 года, молодая солистка сыграет в самом Монако роль Красавицы в одноименном балете.

С полной программой сезона Балета Монте-Карло вы можете ознакомиться здесь.