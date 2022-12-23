Совсем скоро Монако откажется от бумажных кассовых чеков

Правительство постепенно принимает новые меры в борьбе с загрязнением окружающей среды и стремится свести к нулю использование пластика в Княжестве к 2030 году.

В 2023 году количество отдходов и пластика будет продолжать снижаться. С 1 января Княжеское Правительство запретит кассовые чеки и чеки при операциях по банковским картам. Чеки перестанут выдаваться при каждой покупке и будут предоставляться только по требованию клиента.

Так же с 1 января блюда в ресторанах, кроме еды на вынос, должны обязательно подаваться в многоразовой посуде.

Эти два нововведения были добавлены к тем, что уже несколько лет действуют в рамках программы «План профилактики и управления отходами в Монако до 2030 года». Недавно потребителей заметно коснулся запрет бесплатно давать пластиковые приборы и включать напитки в комплексные обеды.

Новые порядки предоставили потребителю право использовать свою многоразовую посуду и сделали обязательным использование многоразовой посуды и контейнеров для еды в столовых.

MaConsigne : стеклянные контейнеры для еды, купленной на вынос

Чтобы помочь жителям Монако соблюдать новые меры, Княжество предлагает программу сопровождения, участников которой можно узнать по лейблу «Экологически ответственные магазины и рестораны» (Commerces et Restaurants engagés).

Правительство предупреждает, что будет следить за соблюдением новых правил. Проверки начнутся уже в январе.