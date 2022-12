A Monaco, les tickets de caisse papier, c’est bientôt terminé

Pour lutter contre la pollution et atteindre le zéro plastique en Principauté en 2030, le Gouvernement déploie petit à petit ses mesures.

Les déchets et le plastique vont continuer de se faire encore plus rares en 2023. Dès le 1er janvier, le Gouvernement Princier va interdire les tickets de caisse et de carte bleue. Ils ne seront plus distribués systématiquement, mais seulement à la demande du client.

De même, à compter du 1er janvier, les repas pris sur place dans les restaurants devront obligatoirement être servis dans de la vaisselle réutilisable.

Ces deux nouveautés viennent s'ajouter à d'autres mesures entrées en vigueur ces dernières années dans le cadre du « Plan de Prévention et de Gestion des Déchets de Monaco à horizon 2030 ». Dernièrement, l'interdiction de fournir des couverts jetables gratuitement et d'inclure les boissons dans les formules avaient déjà bouleversé le quotidien des consommateurs.

Les nouvelles règlementations ont aussi donné le droit à tout consommateur d'être servi dans son propre contenant réutilisable et ont rendu obligatoire la vaisselle réutilisable dans les réfectoires tout comme les boites pour emporter ses repas.

MaConsigne : la nouvelle solution en verre pour vos repas à emporter

Pour aider les acteurs de Monaco à respecter ces deux nouvelles mesures, la Principauté propose un accompagnement en adhérant au Label Commerces et Restaurants engagés.

Le Gouvernement annonce des contrôles dès le mois de janvier pour vérifier la bonne application de la nouvelle règlementation.